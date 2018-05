Governo, Toninelli: al 90 per cento torneremo a votare

Roma, 8 mag. - Al 90% andiamo al voto? "Io ritengo proprio di sì". E l'opinione di Danilo toninelli, capogruppo M5S al Senato, intervistato a Gioco a premier su Radio Uno.

"Noi non siamo stati mandati in Parlamento da 11 milioni di persone per fare soluzioni al ribasso o cambiamo tutto in meglio o è inutile andare avanti - sostiene Toninelli -. Mollare Berlusconi per la Lega è una grande opportunità, il dato di fatto è che Salvini ha una storica responsabilità. Sappiamo chi è Berlusconi, sappiamo che hanno sabotato tutto dietro le quinte parlandosi con Renzi per non permettere al M5S di vincere".

"Il Pd addirittura non è venuto al tavolo a confrontarsi. Non ci credevamo neanche noi all'accordo con il Pd ma sui temi non facciamo tatticismi politici", ha aggiunto l'esponente pentastellato.