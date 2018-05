Governo, Toninelli: Salvini principale responsabile stallo

Roma, 8 mag. - "Ho vissuto in prima persona questa esperienza di 65 giorni in cui non abbiamo dato una soluzione ma due: una alla Lega, abbiamo chiesto una cosa che non era impossibile e neanche difficile, mollare Berlusconi e fare con M5s un governo di cambiamento. Per me Salvini è il principale responsabile della situazione attuale per cui si paventa il rischio di un governo tecnico, perchè è lui che ha detto no al governo con M5s". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, a Gioco a premier su Radio Uno.