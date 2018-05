Governo, Centinaio: telefonate con M5S, lavoriamo per soluzione

Roma, 8 mag. - "Stiamo lavorando, i pontieri della Lega stanno cercando ancora di lavorare per trovare una soluzione" e ci sono state con il M5S "telefonate fatte e ricevute". Lo ha detto Gianmarco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato a Gioco a premier su Radio Uno, aggiungendo: "Noi continuiamo a provarci, da ottimista penso sempre si possa riuscire a ragionare ancora".

"La gente per strada dice 'siete dei pazzi, avete vinto le elezioni dovete governare, e vale anche per i Cinque stelle", ha spiegato Centinaio che si è detto ancora ottimista sulla possibilità di trovare un accordo in extremis con Di Maio.

Quanto al ruolo del Capo dello Stato l'esponente della Lega gli rende "massimo rispetto. Mattarella è stato un arbitro irreprensibile, ha fatto quello che doveva fare, massima stima e rispetto per il lavoro fatto, ha avuto molta pazienza, le sta provando tutte. E' stato un arbitro davvero molto molto imparziale, ora sta a noi".