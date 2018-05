Rai, Anzaldi (Pd): Di Maio invece di aggravare editto chieda scusa

Roma, 8 mag. - "Invece di aggravare ancora di più la situazione, fingendo di fare confusione tra rinnovo dei vertici aziendali e nomine delle testate giornalistiche, Di Maio farebbe bene a chiedere semplicemente scusa a tutti i giornalisti Rai, che ha definito camerieri, e ai direttori dei Tg, che ha minacciato di epurare se andrà al governo". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Mentre il presidente Fico - prosegue Anzaldi - avviava le procedure per le nuove nomine del Cda Rai, Di Maio metteva per iscritto in una lettera ai parlamentari M5s un vergognoso editto contro i direttori dei telegiornali e contro le redazioni del servizio pubblico e lo ripeteva addirittura in tv proprio in una trasmissione Rai, a Porta a porta. E' passata una settimana e ancora non è arrivata alcuna retromarcia: ecco il rispetto che ha il leader dei cinquestelle per il lavoro, per il pluralismo e per l'indipendenza dell'informazione".