Russia, Per Putin a Parata 9 maggio sfileranno anche ... -4

Mosca, 8 mag. - Oltre alle macchine grigie di Rosgvardia, che passeranno verso la fine, davanti ai missili balistici Yars, chiuderanno la sfilata i pesanti veicoli a ruote Boomerang. Un'altra novità di questa sfilata sarà la partecipazione dei robot: una macchina blindata di sminamento Uran-6, un carro armato telecomandato Uran-9, un velivolo Corsair senza equipaggio e un elicottero Katran, in grado di trasportare armi e colpire.

Inoltre, per la prima volta i veicoli corazzati e l'aviazione saranno trasportati su piattaforma. Di solito, questi veicoli si muovono da soli. Ci sarà inoltre una sezione "artica" della sfilata. Sempre sulle piattaforme, sfileranno le nuove motoslitte, che per mancanza di neve a maggio sarebbe difficile mostrarle diversamente. Un'altra macchina relativamente nuova in mostra è il sistema missilistico terra-aria Tor-M2. La sua versione artica era già alla parata l'anno scorso, un sistema missilistico antiaereo mobile a corto raggio per proteggere le truppe sul campo di battaglia.