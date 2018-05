Russia, Per Putin a Parata 9 maggio sfileranno anche ... -3

Mosca, 8 mag. - Quindi il 9 maggio nella Russia di Putin non può che essere la festa per antonomasia. Tra le novità in Piazza Rossa, domani sfileranno i militari della Rosgvardia, creata nel 2016, che parteciperanno per la prima volta. Nonchè vere primizie per le attrezzature militari: le auto VPK-233136 "Tigre" e i blindati "Ural-432009". Mentre le donne non è il primo anno che sfilano, ma restano ancora un fenomeno abbastanza nuovo.

La maggioranza è comunque espressione di un Russia muscolare, molto al maschile. "Abbiamo fatto diverse prove. Ci siamo impegnati molto soprattutto per coordinare i passi. Non è semplice come può sembrare. Ma sappiamo che si tratta di una festa molto importante, e quindi dobbiamo impegnarci", afferma il cadetto dell'Accademia Aeronautica Zhukovsky e Gagarin Alexander Farafonov. (segue)