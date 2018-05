Russia, Per Putin a Parata 9 maggio sfileranno anche ... -2

Mosca, 8 mag. - Tra missili di nuova generazione, testate nucleari e droni, i riflettori da allora sono accesi sul comparto della Difesa russo. E tutti sanno che per l'anniversario della Vittoria, il 73esimo quest'anno, i migliori pezzi andranno in vetrina. A suggello di quello che resta nella memoria collettiva russa l'esempio più alto di sacrificio alla Patria per il bene comune: la vittoria nella Seconda Guerra mondiale sulla Germania nazista. "È già il secondo anno che prendo parte alla parata" dice ad Askanews la cadetta Evgenia Andreeva, con gli occhi lucidi e le gote arrossate. "Ogni anno certo c'è grande emozione. E nessuno è immune a questa emozione perché tutti capiscono il valore di questo momento. Perché noi sfiliamo per quelle persone che hanno combattuto per liberarci, per la nostra vita, per liberare la nostra terra".

Il contributo dell'allora Uninone Sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale è indubbio. Noto anche come campagna di Russia, il Fronte orientale durante la seconda guerra mondiale rappresentò di gran lunga il più importante teatro di guerra, lo scenario fondamentale che decise, tra il 1941 e il 1945, la Seconda guerra mondiale in Europa. Incomparabile sacrificio di uomini e donne. E fu anche il punto di partenza, dal quale l'Unione Sovietica si elevò al rango di superpotenza, sia industriale che militare, con l'occupazione de facto dell'Europa Orientale, degli stati baltici e la spartizione dell'Europa prefigurata già alla Conferenza di Yalta (febbraio 1945). (segue)