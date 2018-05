Arabia Saudita, donne al volante dal prossimo 24 giugno

Riad, 8 mag. - Il divieto di guidare l'auto per le donne saudite cadrà il prossimo 24 giugno. Lo ha detto il direttore generale del dipartimento del Traffico del regno Mohammed al-Bassami. "Sono state stabilite tutte le condizioni in base alla quali le donne nel regno potranno mettersi al volante" ha affermato Bassami in un comunicato emesso dal governo. A settembre 2017 un decreto reale aveva annunciato al fine del divieto in vigore da decenni, l'unico di questo genere in tutto il mondo.

Le donne di almeno 18 anni potranno richiedere la patente, ha spiegato Bassami. Sono state aperte scuole guida per donne in cinque città e tra gli istruttori ci saranno donne saudite che hanno imparato a guidare all'estero. Le donne con patenti straniere potranno fare richiesta di una patente locale con una procedura diversa, che valuterà anche le loro abilità al volante. "Non è un segreto che molte donne nel regno dell'Arabia Saudita hanno una patente di guida presa all'estero" si legge nel comunicato.