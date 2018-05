Ilva, Fim-Uilm: prioritario accelerare ripresa negoziato

Roma, 8 mag. - E' prioritario accelerare la ripresa della trattativa Ilva. E' quanto è emerso dall'assemblea Fim e Uilm con i lavoratori dell`Ilva che ha avuto come oggetto l`andamento del negoziato avviato con Mittal, che allo stato attuale è in una fase di stallo "in quanto sui veri nodi, quali gli aspetti salariali e normativi e soprattutto occupazionali, le distanze sono enormi".

La Fim e la Uilm, "avendo la consapevolezza delle difficoltà del negoziato che mette in discussione la struttura industriale e i destini occupazionale dei lavoratori, hanno invitato la RSU Fiom a indire un`assemblea unitaria per ricomporre il processo unitario che si era interrotto a seguito della scelta unilaterale della Fiom stessa di convocare una riunione senza consultare le altre Rsu. Purtroppo questo non è stato possibile e ce ne rammarichiamo, perché era giusto dare un segnale univoco di unità ai lavoratori".

Ma "è chiaro che la ripresa del negoziato avverrà se Mittal rinuncerà alle pretese sugli aspetti salariali e occupazionali".