Ravetto (Fi): mi auguro non ci sia inciucio Lega-M5s dopo il voto

Roma, 8 mag. - "Mi auguro, lo voglio sentire anche da Salvini e sono certa che lo dichiarerà chiaramente, che, visto che torneremo al voto con la stessa legge elettorale, non accada che andiamo come centrodestra unito alle elezioni, per poi scoprire che una parte della coalizione, dopo le urne, va a fare un'alleanza con il Movimento 5 stelle. Tendo a escluderlo da parte di Salvini, però mi fa specie che una parte dei 5 stelle ipotizzi questo scenario". Lo ha detto Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, intervenendo ad "Agorà", su Rai Tre.