Russia, Per Putin a Parata 9 maggio sfileranno anche i robot

Mosca, 8 mag. - Sfileranno i robot in una delle Parate più attese nella storia moderna della Russia. Ed è già chiaro, a guardare dall'interesse che hanno destato le prove in notturna organizzate davanti al Cremlino, nei giorni scorsi, che la sfilata di domani 9 maggio sulla Piazza Rossa, sarà un evento. Tanto più che ospite di Vladimir Putin, in giornata, sarà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino.

Ma certo tanto clamore sulla parata non viene solo dall'invito a Netanyahu nel 73esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista. A contribuire è stato soprattutto il minaccioso messaggio di Vladimir Putin all'Assemblea federale all'inizio di marzo, pronunciato in piena bufera sui rapporti con l'Ovest. Il discorso , tra simulazioni a computer e ultimatum, ha scatenato i politologi di mezzo mondo, impegnati a discettare sui nuovi scenari di equilibrio internazionale e deterrenza. E da lì, si parte. (segue)