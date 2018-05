Brembo, ricavi in aumento del 4% in I trimestre a 657 mln

Roma, 8 mag. - Risultati in lieve crescita per Brembo nei primi tre mesi dell'anno. I ricavi mostrano un aumento del 4% a 657 milioni (+8,7% a cambi costanti). L'utile netto migliora dello 0,8% raggiungendo 68,2 milioni di euro.

"I dati relativi al primo trimestre 2018 approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione riflettono il dinamismo con cui l`azienda è entrata nel nuovo anno - afferma il presidente Alberto Bombassei - forte di un consistente portafoglio ordini stimolato anche dall`introduzione di prodotti innovativi, ma soprattutto dal puntuale incremento produttivo dei nostri nuovi stabilimenti in mercati e geografie per noi strategiche come gli USA, il Messico, l`Europa e l`India. A questi promettenti risultati si è aggiunto pochi giorni fa un primo, rilevante segnale di allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa, con il prolungamento da parte del governo Trump dell`esenzione dai dazi su acciaio e alluminio per l`UE, di cui beneficia l`intero comparto automotive".

Il vice presidente esecutivo Matteo Tiraboschi rileva che i risultati dei primi tre mesi dell`esercizio in corso sono "rassicuranti dal punto di vista della crescita e della solidità globale di Brembo in termini di acquisizione di quote di mercato e di produttività degli impianti, che per gran parte stanno già girando a pieno regime e che entro la fine del 2018 saranno raggiunti in termini di capacità produttiva dai plant appena ultimati. A queste incoraggianti performance dei nostri fondamentali industriali si affianca però un effetto cambi particolarmente negativo, che va quasi a dimezzare la crescita del Gruppo e che verosimilmente ci accompagnerà per la restante parte dell`anno".