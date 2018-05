Ambienta SGR cede Oskar Nolte,leader vernici ecologiche per mobili

Roma, 8 mag. - Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity specializzato nei business ambientali, ha completato la cessione della sua partecipazione in Oskar Nolte GmbH a Peter Möhrle Holding, un Family Office con sede ad Amburgo. Oskar Nolte è leader nella produzione di sistemi di verniciatura e di rivestimento a lacca per l`industria del mobile, e distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo dalla sua base produttiva di Kirchlengern, in Germania. L`azienda fornisce soluzioni ecosostenibili basate su prodotti altamente ecologici e processi produttivi efficienti, ed è leader nello sviluppo di prodotti completamente privi di solventi.

Grazie all`utilizzo di vernici a base acqua, infatti, Oskar Nolte elimina ogni anno l`equivalente di 1.600 camion pieni di solventi, contribuendo così ad un ambiente più pulito. Nel 2017 Oskar Nolte ha ridotto l`utilizzo di sostanze inquinanti di 23.260 tonnellate e le emissioni di CO 2 di 2.562 tonnellate e ha ottenuto un risparmio energetico equivalente a 510 tonnellate di petrolio.

Nell`ambito di uno studio atto a comprendere l`impatto dei trend ambientali sull`industria chimica, nel 2014 Ambienta ha identificato Oskar Nolte come leader di un mercato di nicchia con un grande potenziale di crescita. Il fondo di private equity ha investito oltre 20 milioni di euro nel 2015. Grazie al supporto di Ambienta, l`azienda ha notevolmente aumentato la sua presenza internazionale, aprendo ad esempio una nuova filiale in Turchia ed aumentando la sua presenza sui mercati globali. Oskar Nolte ha utilizzato le sue competenze distintive sulle vernici base acqua per lanciare nuovi prodotti in nuovi segmenti di mercato ed ha, in questo modo, ulteriormente diversificato la sua base clienti aprendo nuove ed interessanti opportunità di crescita. Oskar Nolte ha così potuto realizzare negli ultimi tre anni una crescita annua del fatturato a doppia cifra, creando nuovi posti di lavoro.