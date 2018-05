Roma, 8 mag. - Btp decennale sotto pressione sui mercati del reddito fisso in un contesto di vendite che si concentrano sui bond governativi dell'area euro. Il Btp a 10 anni vede salire il rendimento all'1,82%, livello che non toccava da fine marzo. Si allarga lo spread con il Bund tedesco che si porta in area 130 punti.