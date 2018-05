Sisto (Fi): no voto a luglio, esecutivo c.destra ancora possibile

Roma, 8 mag. - "Forza Italia non ha paura del voto ma credo che vadano evitate a tutti i costi le elezioni a luglio e non solo perché coincidono con le ferie degli italiani. La priorità è dare un governo al Paese per rispondere ai bisogni dei cittadini. Un esecutivo di centrodestra può ancora trovare i numeri in Parlamento e non essere di minoranza". Così in un'intervista a Il Mattino il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"In caso di elezioni - prosegue Sisto - il centrodestra sarà unito: gli italiani credono alla nostra coalizione se è unita e questo Salvini lo sa bene". Quanto all'ipotesi di un governo M5S-Lega, per il deputato azzurro "sarebbe un suicidio e farlo senza Forza Italia sarebbe per Salvini un suicidio nel suicidio. Bisogna tenere unita la coalizione".