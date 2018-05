Roma, 8 mag. - "Non si può votare la fiducia ad un governo fatto con neanche un voto degli italiani. Soprattutto non si può chiedere a Forza Italia, con massimo rispetto per Mattarella, di spaccare una coalizione in cui ci vogliamo ripresentare uniti". Così Laura Ravetto, Forza Italia, ai microfoni di Agorà, Rai Tre, programma condotto da Serena Bortone.