Elezioni, Toti (Fi): meglio votare in autunno

Roma, 8 mag. - "Spaccarsi alla vigilia delle elezioni sarebbe irresponsabile". Risponde così Giovanni Toti, FI, Presidente Regione Liguria poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io su (Rai Radio1) alla domanda se Forza Italia dovrebbe votare la fiducia al governo 'neutrale' proposto da Mattarella.

"Il voto in autunno, messi in sicurezza i conti pubblici, credo che sia la data più sensata", ha proseguito Toti. "E' Mattarella che decide la data del voto. Io credo prima bisogna risolvere i nodi del DEF, dell'iva, di Alitalia e di Ilva e poi il voto. Bisognerebbe tornare a votare con una legge elettorale che permetta di vincere o di perdere. Adesso tutti gridano 'Al voto al voto' ma se il Parlamento riesce a fare tutto entro settembre o novembre non vedo una significativa differenza".