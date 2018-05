Coldiretti: al via le multe per alimenti con etichette fake

Roma, 8 mag. - Scattano le multe per silenzi e bugie sulle etichette degli alimenti. E` quanto annuncia la Coldiretti in relazione all`entrata in vigore mercoledì 9 maggio 2018 delle sanzioni, da 500 a 40mila euro, per chi non rispetta trasparenza e corretta informazioni al consumatore su quello che viene offerto sugli scaffali. La novità è prevista dal decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che "dà attuazione" alla disciplina dell'Unione europea di tutela dei consumatori e riguarda - spiega la Coldiretti - sia l`indicazione di origine dell'ingrediente principale laddove prevista, ma anche la data di scadenza, la presenza di allergeni, la dichiarazione nutrizionale o le caratteristiche del prodotto come definirlo bio oppure vegan quando invece non lo è.

Si tratta di un risposta attesa da due italiani su tre (68%) che sono preoccupati dell`impatto di quello che mangiano sulla salute secondo quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe`. La nuova normativa è infatti un`arma contro la concorrenza sleale a tutela dei consumatori e prevede anche una eventuale valutazione delle infrazione in sede penale per fatti delittuosi particolarmente rilevanti. (Segue)