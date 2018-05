Volkswagen: ex Ceo Winterkorn incriminato in Usa per dieselgate

New York, 4 mag. - L'ex amministratore delegato di Volkswagen, il settantenne Martin Winterkorn, è stato accusato di frode negli Stati Uniti nell'ambito di un'inchiesta penale sulle azioni dell'azienda tedesca volte a fuorviare il governo americano nei test sulle emissioni. Rischia fino a 5 anni di carcere e una multa di 250mila dollari per l'accusa di associazione a delinquere e altri 20 anni più una pena pecuniaria di 250mila dollari per ognuno dei capi di imputazione relativi a trasferimenti illeciti di denaro.

Winterkorn, Ceo di VW dal 2007 al settembre 2015 (poco dopo lo scoppio del dieselgate), è uno dei manager stranieri di più alto profilo a essere stato incriminato da procuratori statunitensi. Si presuppone risieda in Germania. Il gruppo automobilistico si è limitato a dire che sta cooperando con le autorità Usa.

"L'incriminazione svelata oggi (ieri, ndr) sostiene che il piano di Volkswagen per barare sui suoi requisiti di legge sia arrivato fino al vertice dell'azienda", ha detto il segretario di Giustizia, Jeff Sessions. La tesi è che Winterkorn sapeva delle intenzioni del gruppo di barare nonostante lui abbia negato sin dall'inizio di esserne a conoscenza. Era stato informato - sostiene l'accusa - nel maggio 2014 e nel luglio 2015 e risultò d'accordo insieme ad altri top executive di continuare su quella strada illecita.

La procura ha deciso di svelare l'accusa - depositata lo scorso marzo - "perché non si crede più che pubblicando questi documenti l'inchiesta in corso possa essere compromessa". In totale, altri otto dipendenti del gruppo tedesco sono stati accusati nell'ambito dell'inchiesta penale. Due ex ingegneri si sono dichiarati colpevoli e condannati al carcere. Gli altri si presuppone si trovino al di fuori degli Usa.

Volkswagen ammise di avere barato su quasi 11 milioni di veicoli con motori diesel nel mondo, di cui quasi 600mila in Usa, dove il gruppo ha pagato pene per oltre 20 miliardi di dollari.