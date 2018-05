Governo, Martina: da Di Maio e Salvini atteggiamento irresponsabile

Roma, 8 mag. - "Ho trovato totalmente irrispettoso che nel bel mezzo di una giornata delicata come quella di ieri Di Maio e Salvini si ritrovino e decidano addirittura la data del voto. Ci sono dei limiti che non vanno valicati, il loro atteggiamento è del tutto irresponsabile. Il gioco dell`oca a cui l`Italia ha assistito in questi due mesi è dato più da interessi di parte che non per il bene del Paese". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite questa mattina a Circo Massimo su Radio Capital.