Governo, Martina: io ero per sfidare M5s, ora l'alternativa

Roma, 8 mag. - "Io ero per la sfida ai Cinque Stelle, penso che quella sfida sia ancora attuale. La tregua in direzione? C`è stata una discussione utile, pensate se il Pd in questi giorni si fosse diviso per pochi voti. Non poteva essere di supporto oggi. Non nascondo certo che ci siano idee differenti su alcuni temi ma sono convinto che ora si debba ripartire. Il tema numero uno è costruire l`alternativa ai 5 stelle". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite questa mattina a Circo Massimo su Radio Capital.