Roma, 8 mag. - "Il Pd deciderà in assemblea come procedere. Il tema non è personale, ma il grande lavoro di squadra che c`è da fare. Gentiloni? È una personalità di primissimo piano non solo del Pd ma del centrosinistra tutto". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite questa mattina a Circo Massimo su Radio Capital.