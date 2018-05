John Kerry: si eserciti buona volontà, mantenere accordo con Iran

Roma, 8 mag. - John Kerry, l'ex segretario di Stato Usa, ha chiesto di "esercitare il buon senso" nella questione dell'accordo nucleare con l'Iran, chiedendo di "mantenerlo". Lo si legge in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera.

Kerry è stato accusato dal presidente Donald Trump per averr avuto colloqui "potenzialmente illegali" con esponenti politici per salvare l'accordo nucleare, che lo stesso Trump ha messo in discussione. Oggi l'inquilino della Casa bianca dovrebbe annunciare la decisione se mantenere o denunciare l'accordo.

"Dico di mantenere l'accordo, nient'altro. Incoraggio a esercitare il buon senso", ha detto l'ex capo della diplomazia italiana, il quale però ammette di non avere aspettative su cosa farà Trump. "La tragedia è che quell'accordo sta funzionando, sta rendendo il mondo più sicuro e uscirne non ridurrà le divergenze".