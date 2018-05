Di Maio: spero italiani diano lezioni a irresponsabili Pd-Lega-Fi

Roma, 8 mag. - "Speriamo gli italiani diano una lezione agli irresponsabili che hanno fatto solo calcoli sul futuro della propria carriera". Lo ha detto Luigi Di Maio a Rtl 102.5. "Renzi, Salvini e Berlusconi si sono sentiti per tutto il tempo per evitare che M5s andasse al governo", ha aggiunto.

"Salvini - ha sottolineato - ha pensato di avere tempo per la sua carriera ma è il paese che non ha tempo". Inoltre "Fi è disposta a perdere con le nuove elezioni 30, 40 anche 50 parlamentari pur di non far andare M5s al governo. Evidentemente si temono provvedimenti che riportino merito in questo paese. Prendo atto di questo atteggiamento stoico per cui si preferisce andare al macero piuttosto che far partire un governo del cambiamento".