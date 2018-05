Di Maio: avrei fatto 200 passi indietro se qualcuno al tavolo

Roma, 8 mag. - "Io faccio 200 passi indietro se qualcuno viene al tavolo per discutere di temi: mi fa rabbia che si dica che l'ostacolo a un accordo sia stato Di Maio premier. Sono stati 60 giorni di bugie". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, parlando a Rtl 102.5.

A chi lo definisce democristiano, Di Maio dice: "Il termine democristiano viene usato in maniera dispregiativa ma dipende, ci sono i democristiani alla Cirino Pomicino e quelli alla De Gasperi. Io non sono degno di De Gasperi ma non voglio essere Pomicino. Non ne ho una stima politica, ognuno ha le sue idee, democristiano può significare tutto e niente".

Quanto alla deroga al tetto dei due mandati Di Maio ha ribadito: "Se avessimo chiuso un accordo per un governo che facesse 7-8 cose in due anni per me sarebbe pure potuta finire qui la mia esperienza politica. La legislatura invece politicamente non è iniziata".