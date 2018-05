Rai, Di Maio: nessuna epurazione ma una legge meritocratica

Roma, 8 mag. - "Ma per carità", esclama Luigi Di Maio quando a Rtl 102.5 gli chiedono se ha proposto un'epurazione dei direttori dei Tg Rai in caso di governo M5s. "Quando parlo dell'attuale governance della Rai - ha spiegato - parlo del fatto che noi 4 anni fa abbiamo presentato una riforma della Rai che prevedeva un totale distacco tra partiti e Rai. Quando parlo di sostituzione non intendo che prendiamo quelli che ci sono e mettiamo chi va bene a Di Maio, a Di Battista o a Grillo ma dico che facciamo una legge che permetta di selezionare in maniera meritocratica i vertici Rai".