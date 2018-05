Di Maio: se si vota a luglio rischio astensionismo un dramma

Roma, 8 mag. - "Un dramma". Così Luigi Di Maio ha definito il rischio astensionismo che si profila nel caso di un voto per le elezioni politiche a luglio. Parlando a Rtl 102.5 il leader M5s ha spiegato: "C'è rischio astensionismo, ne sono consapevole, proveremo a sensibilizzare. Noi non ci volevamo arrivare al voto. So che molti vivono come un problema andare a votare di nuovo, noi volevamo capitalizzare il voto del 4 marzo al massimo ma non è stato possibile. Io più di fare un passo indietro da premier e mettere a disposizione il progamma per un contratto alla tedesca non so cos'altro potessi fare".