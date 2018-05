Di Maio: non c'è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi

Roma, 8 mag. - Nei due mesi di tentativi di trattative per formare un governo "non c'è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, parlando a Rtl 102.5.

"Quando Fico ha ricevuto il mandato esplorativo a verificare la possibilità di una maggioranza Pd-M5s però - ha ricordato - il Pd ha detto a Fico che c'era un'apertura. E a quell'incontro non c'era solo Martina ma anche i capigruppo e il presidente del partito a dimostrazione che i segnali positivi arrivavano da tutte le parti del Pd. Poi evidentemente per i soliti cinismi interni di Renzi legate alle questioni interne al partito hanno deciso di chiudere".