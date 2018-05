Roma, 8 mag. - "Al programma M5s per le elezioni voglio aggiungere il risultato dell'abolizione dei vitalizi degli ex parlamentari cui stanno lavorando il presidente della Camera, Roberto Fico, e il nostro questore Riccardo Fraccaro. Se li aboliamo abbiamo segnato un primo punto che dimostra che a noi basta avere un ruolo amministrativo come quello di presidente della Camera per abolire i privilegi". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, a Rtl 102.5