Elezioni Libano, Iran: vittoria di Hezbollah contro Israele e Usa -2

Roma, 8 mag. - Facendo riferimento all'impegno militare di Hezbollah in Siria a fianco del presidente Bashar al Assad, Velayati ha detto che l'esito delle elezioni legislative tenutesi in Libano domenica - per la prima volta dal 2009 - consacra anche "la vittoria [...] dell'aiuto cruciale alla Siria di fronte ai terroristi".

"Questa vittoria del popolo libanese e della resistenza [...] rappresenta un'approvazione della politica del governo libanese per preservare l'indipendenza del Libano [...] contro Israele", ha affermato ancora Velayati.

(fonte afp)