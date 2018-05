Taiwan protesta con Oms: non siate al servizio di Pechino

Roma, 8 mag. - Taiwan ha accusato oggi l'Organizzazione mondiale per la sanità di aver ceduto alle pressioni della Cina, dopo che l'isola non ha ricevuto un invito per un'importante riunione dell'agenzia Onu.

La Cina vede Taiwan come una provincia ribelle, parte integrante del suo territorio sovrano. Al momento Taipei è guidata dalla presidentre Tsai Ing-wen, che ha una posizione vicina all'indipendentismo.

Lo scorso anno, per la prima volta in otto anni, a Taiwan non è stato garantito l'accesso all'Assemblea mondiale della sanità, la principale riunione Oms. Quest'anno l'assemblea si terrà a Ginevra, tra il 21 e il 26 maggio. La deadline per la registrazione è scaduta ieri, senza che Taipei abbia ricevuto un invito.

"Noi crediamo che l'Oms sia un'organizzazione non politica che persegue i più alti standard di salute per l'umanità e non dovrebbe essere al servizio soltanto della volontà politica di Pechino", ha commentato il Consiglio degli affari della madrepatria, l'organismo di Taiwan che gestisce i rapporti con la Cina popolare.

Il ministero degli Esteri di Taiwan, inoltre, ha detto di essere "dispiaciuto" per non essere stato invitato. "La salute - ha commentato in un comunicato - è un diritto umano di base, èun valore universale senza differenze di razza, religione, credo politico, situazione politica e sociale".