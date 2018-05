Takeda: maxi-offerta da 46 mld sterline per irlandese Shire

Roma, 8 mag. - Il gigante nipponico del farmaco Takeda ha annunciato oggi il lancio ufficiale di un'offerta per l'acquisizione dell'azienda farmaceutica irlandese Shire. L'offerta, che arriva dopo una serie di altre proposte non ufficiali e non andate a buon fine, è di 46 miliardi di sterline (62,5 miliradi di dollari). Se accettata rappresenterà la maggiore acquisizione estera di sempre da parte di un'azienda gipponese e creerà una delle dieci maggiori compagnie a livello mondiale nel settore farmaceutico.