Belgio, trovata morta la nota cantante Maurane

Roma, 8 mag. - La cantante belga Claudine Luyperts, conosciuta col nome di Maurane, è morta ieri sera a Bruxelles all'età di 57 anni. L'hanno riferito nella notte diversi media belgi.

Maurane, conosciuta in Francia dagli anni 1980, aveva candato anche nell'ultimo weekend nelal capitale belga in un concerto in onore di Jacques Brel.

Preparava un album dedicato al celebre chansonnier in occasione del quarantennale della sua morte. E' stata trovata senza vita a Schaerbeek, ha incicato un portavoce della Procura di Bruxelles all'agenzia di stampa Belga.