Usa condannano "repressione" in Nicaragua

Roma, 8 mag. - Il vicepresidente Usa Mike Pence ha denunciato la "repressione" e l'uso di una "forza assassina" in Nicaragua, esortando il presidente Daniel Ortega a lasciare entrare la Commissione interamericana per i diritti dell'uomo (CIDH) nel paese per indagare sulla morte di decine di manifestanti ad aprile.

"Gli Stati uniti condannano questi atti brutali nei termini più forti possibili", ha detto Pence parlando a Washington presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Il vicepresidente ha denuncianto ancora l'utilizzo di una "forza assassina, che ja ucciso decine di di manifestnati pacifici e ha chiuso i media indipendenti che hanno osato raccontare questi atti omicidi", da parte del "governo repressivo di Ortega".