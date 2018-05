Di Maio: rapporto con Salvini? Come su Fb, relazione complicata

Roma, 8 mag. - "Il rapporto con Salvini? Come su facebook, relazione complicata. La Lega era una forza politca che aveva enormi potenzialità ma se non è libera non può fare nulla per questo paese. Finché resta agganciato al centrodestra, Salvini mette nel freezer i suoi voti". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, a Rtl 102.5. "Mi ero illuso che la Lega fosse una vera forza di cambiamento", ha aggiunto.

"Le prossime elezioni - ha ribadito - saranno un ballottaggio tra Salvini, uno che ha passato gli ultimi due mesi in campagna elettorale in giro per l'Italia, ha fatto tutto tranne che lavorare per il governo e uno che si è mostrato più responsabile. Non sempre nella vita essere più responsabili paga ma rivendico quanto fatto in questi mesi. Pd e Fi sono fuori combattimento, gli italiani decidano tra M5s e la Lega, considerando che la Lega è legata a Berlusconi".

"Gli italiani - ha sottolineato Di Maio - potranno scegliere tra cambiamento e finto cambiamento: sarà interessante vedere la campagna elettorale di questo signore che dice 'voglio cambniare il paese ma devo chiedere prima a Berlusconi'". Quanto alla legge elettorale "ho chiesto a Salvini quale legge fare ma nel centrodestra già litigano sul premio alla lista o alla coalizione. Non ci sto a portare altri 60 giorni il paese nella discussione sulla legge elettorale".

"Salvini - ha concluso Di Maio - c'è un problema di convenienza politica: a lui conviene per le amministrative e le regionali fare grandi ammucchiate per vincere e poi non governare come accaduto in Sicilia. Se alle elezioni rivedrete Salvini presentarsi con Berlusconi siamo punto e da capo".