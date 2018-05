Roma, 8 mag. - Prezzo del greggio stabile questa mattina intorno ai settanta dollari al barile. Il Wti viaggia a quota 70,19 dollari al baile (-0,76%) mentre il Brent è a 75,69 dollari al barile in calo dello 0,63%. I mercati sono in attesa della decsione del presidente Usa, Donald Trump, in merito all'accordo sul nucleare con l'Iran.