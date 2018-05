Di Maio: non vedo alternative al voto, probabile il 22 luglio

Roma, 8 mag. - "Ringrazio Mattarella per la pazienza avuta in questo periodo: io sono sempre stato onesto e lineare anche col Quirinale. Noi un governo tecnico o neutrale non lo votiamo perché significa portare al governo persone che non hanno connessione con le persone, rischierebbero di far quadrare solo i conti con un rischio che è lo stesso del governo Monti. Adesso forse si torna al voto, lo spero, non vedo alternative, un governo neutrale, tecnico no per carità". Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di Maio, a Rtl 102.5. "E' probabile che si andrà a finire il 22 luglio", ha aggiunto.