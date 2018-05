Nicaragua, proteste contro Ortega: almeno quattro feriti

Roma, 8 mag. - Almeno quattro persone sono rimaste ferite in nuove proteste in Nicaragua, dove studenti stanno conducendo settimane di manifestazioni anti-governativi in cui si chiede che il presidente Daniel Ortega lasci il potere. Lo riferiscono gruppi per i diritti civili.

Le ultime violenze sono scoppiate sabato nella regione di Masaya. Si sono affrontati manifestanti pro e anti-governativi. La polizia ha usato i lacrimogeni. Il Centro nicaraguense per i diritti umani ha detto di aver avuto conferma di quattro fderiti, ma sta valutando altre notizie.

Studenti che hanno partacipato alla protesta anti-governativa, parlando di 45 feriti e accusano polizia e simpatizzanti filogovernativi per gli scontri.

Le proteste contro Ortega sono iniziate a metà aprile e hanno provocato, secondo il Centro nicaraguense per i diritti umani, 45 morti tra i manifestanti attaccati con tecniche dure dalla polizia.