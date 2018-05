Di Maio: si va al voto perché Salvini ha scelto la restaurazione

Roma, 8 mag. - "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo insieme decidendo insieme il presidente del Consiglio. L'unica cosa che gli ho chiesto è 'staccati da Berlusconi'. Lui ha preferito Berlusconi: tutto questo all'inizio sembrava tattica invece non ha voluto far nascere un governo M5s-Lega. Di questo ne risponderà alla storia e agli italiani: se si sta andando a votare di nuovo è perché lui ha preferito la restaurazione alla rivoluzione". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, a Rtl 102.5.