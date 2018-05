Trump attribuisce a Kanye West sondaggi migliori tra afroamericani

New York, 6 mag. - Infischiandosene delle polemiche che hanno travolto Kanye West, che ha parlato di schiavitù come di una questione di scelta, Donald Trump ha dato credito al re dell'hip-hop per il miglioramento del gradimento espresso dalla comunità afroamericana nei confronti del presidente Usa.

"Kanye West deve avere qualche potere perché avrete probabilmente visto che ho raddoppiato la mia performance tra gli afroamericani. Siamo passati in una settimana all'11 dal 22", ha detto Trump a margine del suo intervento di ieri a un forum della potente lobby pro-armi, la National Rifle Association. "Grazie Kanye. Grazie. Quando ho visto quei dati ho detto: 'Ci deve essere un errore. Come può essere?'. Anche i sondaggisti hanno pensato ci fosse un errore. E invece no. Abbiamo recuperato tanta stada", ha continuato Trump da Dallas (Texas).

Il leader americano stava probabilmente facendo riferimento ai sondaggi settimanali di Reuters diffusi il 22 aprile e il 29 aprile scorsi. Il celebre artista afroamericano è intervenuto tra le due date a sostegno di Trump via Twitter. Sul sito di microblogging aveva scritto che lui e il presidente sono pieni di energia. West, che durante la transizione tra la presidenza di Barack Obama e quella di Trump aveva visitato quest'ultimo nella sua Trump Tower, ha anche pubblicato immagini di un cappellino con la scritta "Make America Great Again" su cui figura quello che sembra un autografo del presidente.

Trump non ha fatto cenno al fatto che il rapper abbia già perso un milione di follower per il suo sostegno al presidente. E non ha parlato nemmeno delle polemiche esplose giorni prima a causa dell'intervista di Kanye West a TMZ. Il rapper aveva detto: "Quando si sente parlare di schiavitù per 400 anni. 400 anni?! Suona come se fosse una scelta". La National Association for the Advancement of Colored People, l'organizzazione Usa per i diritti della gente di colore, aveva replicato in modo duro: "I neri hanno combattuto contro la schiavitù da quando per la prima volta siamo approdati su questo continente".