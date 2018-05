Accusato di abusi da 4 donne, procuratore generale... -2

New York, 8 mag. - La ex moglie di Schneiderman, Jennifer Cunningham, attraverso una società di relazioni pubbliche lo ha difeso: "Conosco Eric da quasi 35 anni come marito, padre e amico. Queste accuse non sono affatto in linea con l'uomo che conosco. Mi risulta impossibile credere che queste accuse siano vere".

Schneiderman, tra i regolatori più importanti a Wall Street e tra i critici più espliciti dell'amministrazione Trump, puntava a ottenere un terzo mandato alle elezioni del prossimo novembre; da molti democratici era visto come un potenziale successore del governatore dello Stato di New York, il democratico Andrea Cuomo, che ieri sera aveva chiesto le sue dimissioni come avevano fatto politici repubblicani dello Stato. Cuomo ha chiesto un'inchiesta immediata.