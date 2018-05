Accusato di abusi da 4 donne, procuratore generale di NY lascia

New York, 8 mag. - Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, si è dimesso nella serata americana di ieri, ore dopo la pubblicazione di un articolo del New Yorker in cui quattro donne sostengono di essere state fisicamente abusate da lui. Due, Michelle Manning Barish e Tanya Selvaratnam, hanno riferito di essere state strangolate e picchiate tanto da essere finite da un medico. Altre due, rimaste anonime, hanno descritto a loro volta episodi di violenza.

Nel dare l'addio al suo incarico, Schneiderman ha detto di contestare con "forza" le accuse, che però "di fatto mi impediscono" di svolgere il compito di procuratore generale dell'Empire State.

Su Twitter, Schneiderman ha scritto: "Nella privacy delle relazioni intime, sono stato protagonista di giochi di ruolo e altre attività sessuali consensuali. Non sono mai stato coinvolto in sesso non consensuale, un limite che non supererei mai".

