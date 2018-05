Washington Post, Trump pronto a uscire dall'accordo con l'Iran -2

New York, 8 mag. - Come dicevamo, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno più volte cercato di spiegare a Trump quanto sia pericoloso uscire dall'accordo, visto che il rischio potrebbe essere quello di una guerra in Medio Oriente, soprattutto ora che la situazione tra Israele e Iran è molto tesa.

Le sanzioni che Trump reintrodurrà sono quelle imposte dal Congresso nel 2012: richiedono ai paesi esteri di ridurre l'importazione di petrolio iraniano per evitare provvedimenti da parte degli Stati Uniti nei confronti delle loro banche. Ma oggi Trump non darà alcun dettaglio, anzi, continua il Washington Post, ci vorranno mesi prima che il dipartimento del Tesoro riuscirà a dare le linee guida e informazioni precise su quali banche ed enti saranno coinvolti nelle sanzioni.