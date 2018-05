Washington Post, Trump pronto a uscire dall'accordo con l'Iran

New York, 8 mag. - Oggi Donald Trump dovrebbe annunciare che non continuerà a mantenere congelare le sanzioni contro l'Iran. Lo scrive il Washington Post che cita funzionari della Casa Bianca e stranieri. La decisione sarà annunciata oggi alle 14 (le 20 in Italia) e rappresenta un passo importante verso la fine dell'accordo nucleare con Teheran, firmato da Barack Obama nel 2015. La scelta di Trump rappresenta il fallimento degli ultimi sforzi di Gran Bretagna, Germania e Francia per convincere Trump a restare nell'accordo.

Come stabilito dal patto, ogni sei mesi il presidente americano deve decidere se mantenere congelate le sanzioni, come fa dalla firma dell'accordo ogni 120 giorni. L'Iran ha già fatto sapere che se Trump non rispetterà l'accordo (che prevede il blocco delle sanzioni se Teheran mostra di non portare avanti il suo programma nucleare) allora riprenderà ad arricchire l'uranio senza più rispettare i termini dell'intesa.(Segue)