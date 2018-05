Confermata apertura primo Starbucks italiano a settembre a Milano

Milano, 7 mag. - A settembre nell'ex palazzo della Poste di piazza Cordusio aprirà il primo locale in Italia della catena americana di caffetterie Starbucks. Lo ha confermato il suo Executive Chairman, Howard Schultz, che stamani ha partecipato nel capoluogo lombardo all'evento Seeds&Chips e incontrato il sindaco Giuseppe Sala. "Mi ha detto che in America stanno guardando con attenzione Milano per tanti fattori, certamente il cibo è uno di questi" ha riferito poco dopo il primo cittadino.

Quello milanese sarà un locale speciale, una delle poche "Reserve roastery" sparse per il mondo, che rappresentano "l'impegno completo e totale per l'esperienza immersiva del mestiere del caffè e la continua ricerca dei caffè più piccoli, i più esaltati, i più ricercati al mondo". D'altra parte, come aveva sottolineato in passato lo stesso Schultz, sul sito della catena di caffetterie si riconosce che "non c'è città che abbia avuto un ruolo più importante nella storia della Starbucks Reserve" più di Milano.

"Ecco un posto dove nulla è dato per scontato. Dove si celebra la bellezza. Dove l'eleganza è esaltata. Dove il cibo, il design, l'innovazione, la moda e, ovviamente, l'espresso sono perseguiti più appassionatamente di qualsiasi altra parte del pianeta" si legge ancora sul sito dedicato alle Reserve roastery a proposito del capoluogo lombardo. Fu infatti proprio durante un viaggio in città nel 1981 che un giovane Howard Schultz "fu talmente preso dal romanticismo dei suoi bar da caffè che immaginò un'esperienza del caffè completamente nuova". Un episodio che induce l'azienda a aprire a settembre il suo locale in città "con l'umiltà e la riverenza" che l'occasione merita.