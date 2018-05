Domani giornata di studio sul tema "donne in gioco 2.0 e legalità"

Roma, 7 mag. - Una mattinata di approfondimento e riflessione pragmatica sul ruolo delle donne, il loro apporto alla vita democratica della Repubblica e l'impegno per la legalità. Una giornata di studio internazionale, martedì 8 maggio, organizzata da Elena Luviso, promossa dall'A.D.E.C.O.C. DIRITTI&CULTURE ORGANIZZARE COMUNICANDO che prende le mosse da 'Donne in gioco 2.0 per la legalità' (Gangemi editore), il libro realizzato dalla giornalista e giurista informatica Elena Luviso, divenuto nel frattempo il primo gioco europeo sperimentale a carattere pedagogico, non a scopo di lucro, premiato dal 2016 al 2018 già 14 volte e anche nel corso della Notte Europea dei ricercatori 2017.

Durante lo svolgimento Il libro Magico sarà premiato da due prestigiose Università, una straniera e l'altra italiana. A partire dalle 9,30 sul palco della nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si succederanno politiche, giornaliste, docenti universitarie, professioniste, artiste che porteranno il loro contributo umano, politico e di studio. Nel corso della mattinata interverranno la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, la sottosegretaria alla presidenza Maria Elena Boschi, le ex parlamentari Livia Turco, Mariapia Garavaglia ed Elena Marinucci,la prof.ssa Fiorenzina Tarricone, la conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti.

A ognuna di loro, Elena Luviso ha chiesto di approfondire alcuni aspetti della 'questione femminile' ancorando i propri interventi allo studio dei profili delle protagoniste, presenti nel libro e nel gioco, che hanno influenzato i 72 anni di storia italiana dal diritto al voto delle donne fino ai nostri giorni. Settantadue figure che celebrano non più solo l'anniversario del diritto al voto delle donne ma anche quello della Costituzione che nel 1946 vide all'opera le 21 'Madri della Repubblica'. Nel testo, aggiornato rispetto a quello del 2016, sono presenti tra le altre, le storie delle scienziate Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, dell'astronauta Samantha Cristoforetti, della fotografa antimafia Letizia Battaglia, delle attrici Monica Vitti e Tina Pica.

Divisa in due parti, la giornata di studio, vedrà anche la partecipazione attiva dei ragazzi di alcune scuole di varie regioni italiane (Liceo Statale Manzoni di Caserta, I.S.I.S. Europa di Pomigliano d'Arco, I. C. Piazzale della Gioventù di Santa Marinella, I.C. Balabanoff di Roma, Liceo classico Sacro cuore di Roma, Istituto per Sordi di Roma, l'Istituto Cervantes) e via streaming di altri studenti disseminati nel resto della Penisola.