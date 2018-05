Eni e Fs collaborano per eccellenza in sicurezza lavoro

Roma, 7 mag. - Condividere esperienze, best practices e conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, promuovendo ancor di più comportamenti virtuosi, responsabili e sicuri dei propri dipendenti, in tutti gli ambienti professionali e industriali, coinvolgendo anche il personale delle ditte appaltatrici. Questi gli obiettivi del Memorandum di intesa siglato a Venezia da Eni e Fs Italiane, due delle più grandi realtà industriali italiane.

"L`intesa - si legge in una nota congiunta - ha una durata di tre anni con l`obiettivo di aumentare i già elevati standard di sicurezza nel settore dei lavori in appalto, migliorandone la gestione e i processi. Nell`ambito della sicurezza sul lavoro, Eni ha raggiunto risultati di eccellenza: nel 2017 ha confermato il proprio primato rispetto ai competitors del settore Oil&Gas mondiale, consuntivando un Total Recordable Injury Rate (TRIR) pari a 0,33, corrispondente a un infortunio ogni 5 milioni di ore lavorate, in miglioramento del 7% rispetto al 2016". (Segue)