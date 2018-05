Raid Casamonica, Santanchè: periferie Roma ostaggio dei criminali

Roma, 7 mag. - "Il giorno di Pasqua in un bar alla periferia di Roma due esponenti del clan dei Casamonica si accaniscono contro il barista ed una cliente disabile il tutto sotto gli occhi di persone che si guardano bene dall'intervenire. Nove giorni di prognosi per lui e ben 30 per lei, una cosa inumana che solo dei delinquenti efferati e vigliacchi possono concepire. Certa gente deve pagare e anche in modo duro per il male arrecato a persone indifese e ancor peggio visto che oggetto della violenza è una persona con disabilità". E' quanto ha dichiarato in una nota Daniela Santanchè, deputata di FdI.

"Le periferie di Roma - ha aggiunto - sono dunque ostaggio e non da ora della criminalità senza che vengano date adeguate risposte e questo è l'ennesimo caso".