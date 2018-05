Borsa, Carel chiede ammissione a quotazione sul segmento Star

Roma, 7 mag. - Carel ha presentato domanda a Borsa Italiana per l'ammissione alla quotazione delle sue azioni ordinarie sul mercato azionario e, "ricorrendone i presupposti, sul segmento Star" nel quadro del proprio processo di initial public offering. Lo comunica la società, sottolineando che il flottante richiesto per la quotazione sarà ottenuto attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.

Le azioni oggetto di offerta saranno messe in vendita da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., che detiene il 60,53% del capitale sociale, e da Luigi Nalini S.a.p.a., che detiene il 39,47% del capitale, "nelle proporzioni che saranno comunicate immediatamente prima dell'inizio dell'offerta". Si prevede che l'offerta "venga completata entro giugno".