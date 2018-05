Giro (FI): governo neutrale come come fa a sterilizzare l'Iva?

Roma, 7 mag. - "Ma come fa un governo neutrale ad assumere davanti ad un popolo che non lo ha votato misure così pesanti e impegnative per scongiurare l'aumento dell'Iva per 12 miliardi e mezzo nel 2019 e 19 miliardi nel 2020?". Se lo chiede in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

"Meglio sarebbe - osserva - dare la possibilità a chi ha vinto le elezioni di proporre i tagli alla spesa pubblica per recuperare i soldi ed evitare l'aumento dell'Iva perché senza soldi non si fa nulla. Il Governo neutrale non serve semplicemente per evitare il voto ma per varare la manovra economica. Ma ha la forza per farlo? Proprio la sua neutralità lo renderà vulnerabile", conclude Giro.